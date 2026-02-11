¡Por parricidio y extorsión obtienen sentencias condenatorias en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Las autoridades de procuración de justicia en Zacatecas lograron dos sentencias condenatorias en hechos distintos ocurridos en los municipios de Santa María de la Paz y Fresnillo.

En ambos casos, las investigaciones permitieron acreditar la responsabilidad de las personas imputadas y obtener penas de prisión, además de la reparación integral del daño.

En Tlaltenango, la Unidad de Investigación Mixta obtuvo sentencia mediante juicio oral en contra de Osvaldo “N”, declarado responsable de parricidio, parricidio en grado de tentativa y robo calificado. Los hechos ocurrieron en abril de 2020 en la comunidad Mesa Grande, perteneciente al municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, donde el sentenciado y otra persona ingresaron al domicilio de las víctimas, se apoderaron de una suma de dinero y posteriormente atentaron contra su vida.

El tribunal impuso una pena de 29 años 2 meses de prisión, además de la reparación integral del daño.

En un caso distinto, la Unidad de Investigación contra el Delito de Extorsión de la Vicefiscalía de Fresnillo obtuvo sentencia en procedimiento abreviado contra Claudia Angélica “N”, responsable del delito de extorsión.

En agosto de 2021 la víctima recibió una llamada en la que le exigieron una fuerte cantidad de dinero bajo el engaño de que su hijo había sido secuestrado.

Las cuentas bancarias proporcionadas para el depósito permitieron identificar que la sentenciada era la única autorizada para realizar movimientos en una de ellas.

El juez dictó una pena de 2 años de prisión, además de la reparación integral del daño.