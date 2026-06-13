¡En Aguascalientes autoridades de Zacatecas aseguraron más de 200 kilos de material explosivo!

AGUASCALIENTES, AGS.- En la localidad de Zacatequillas, perteneciente a Aguascalientes, en los límites con Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, autoridades del vecino estado localizaron, desactivaron y aseguraron 233 kilos de material explosivo que se encontraban dentro de unos costales.

En el operativo de detección e incautación del peligroso material no hubo personas detenidas.

El sistema de emergencias 911 de Zacatecas recibió una llamada que alertaba sobre la presencia de sujetos armados en el entronque de Zacatequillas y la carretera estatal 210.

Para atender el reporte al lugar se movilizaron oficiales de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

A su arribo al punto señalado, a la altura de las vías del tren que corren en la comunidad Zacatequillas, en territorio de Aguascalientes, detectaron varios bultos cubiertos con aserrín.

Al aproximarse a ellos observaron que se trataba de unos costales en color blanco, de los que sobresalían cables y antenas, que les hicieron presumir la existencia de artefactos explosivos.

Ante la inminente situación de riesgo activaron los protocolos de seguridad y cerraron temporalmente la circulación vehicular en los dos sentidos de la carretera señalada.

Personal del Ejército Mexicano especializado en el manejo y desactivación de explosivos realizó las maniobras necesarias para neutralizar el peligro.

Los militares especialistas lograron la desactivación y el aseguramiento de un total de 233 kilos de material explosivo, con lo que se evitaron posibles afectaciones a los ciudadanos y a las vías del ferrocarril.

Las autoridades zacatecanas efectuaron el procesamiento y aseguramiento del material localizado.

En la zona no se ubicó a ninguna persona responsable de los costales, por lo que no se reportaron detenciones.