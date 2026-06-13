¡Tras caer de un andamio de 5 metros de altura albañil sufrió lesiones de consideración en Villas de Guadalupe!

GUADALUPE, ZAC.- A causa de una caída de un andamio desde una altura considerable, un albañil resultó lesionado de gravedad y fue hospitalizado para recibir atención médica.

El trabajador de la construcción se hallaba laborando en la calle Villas del Nogal del fraccionamiento Villas de Guadalupe.

Minutos antes de las diez de la mañana del viernes 12 de junio, por causas no determinadas, perdió el equilibrio y se proyectó al vacío desde una altura aproximada de 5 metros.

El albañil se estrelló fuertemente contra el piso, por lo que algunos de sus compañeros solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

A la obra acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas, que se encargaron de auxiliarlo y al diagnosticarle lesiones de consideración lo remitieron a un hospital para su pronta atención médica.