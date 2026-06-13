¡En el Che Guevara joven baleado; agresor fue detenido tras confundirlo con su hermano!

Familiares identificaron al atacante como vecino; fue asegurado y llevado ante el Ministerio Público

AGUASCALIENTES, AGS.- Un ataque directo con arma de fuego dejó lesionado a un joven en la comunidad Che Guevara, ubicada en el oriente del municipio de Aguascalientes.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:42 horas del viernes 12 de junio, cuando la víctima caminaba por un camino de terracería y fue sorprendida por un sujeto armado que descendió de una camioneta negra y le disparó en varias ocasiones.

La víctima fue identificada como Luis Alberto “N”, de 24 años, quien presentó heridas penetrantes en el flanco derecho y en la línea media axilar izquierda, provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras recibir los disparos logró llegar a su domicilio para pedir ayuda a sus familiares, quienes llamaron a los servicios de emergencia.

Elementos del Destacamento Terán Sur de la Policía Municipal arribaron minutos después y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Tras la valoración, el lesionado fue trasladado en condición de regular a grave al Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la versión del afectado, el agresor le disparó al menos en tres ocasiones sin mediar palabra antes de huir.

Al entrevistarse con los familiares, éstos señalaron conocer al responsable y afirmaron que es vecino de la misma comunidad.

También revelaron que los sujetos buscaban “alinear” al hermano del lesionado, quien tiene problemas relacionados con drogas, pero el agresor confundió al objetivo y terminó hiriendo a la persona equivocada.

Con esa información, los oficiales implementaron un operativo que permitió el aseguramiento y posterior detención del agresor, que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Durante la inspección del área del ataque no se localizaron casquillos percutidos.