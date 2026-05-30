¡En Aguascalientes detuvieron al asesino de la perrita “Manchas” en el Mercado Poniente en Fresnillo!

AGUASCALIENTES, AGS.- El sujeto que asesinó a la perrita “Manchas”, que frecuentaba el Mercado Poniente en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue detenido en esta ciudad en cumplimiento a una orden de aprehensión que pesaba en su contra por el delito de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos.

Se trata de César “N” alias “El Chino”.

Los hechos que se le imputan ocurrieron durante el mes de agosto del 2025 en dicho mercado.

“El Chino” le arrojó un ladrillo a la perrita y le quitó la vida, acción que quedó grabada por una cámara de seguridad, cuyas imágenes se difundieron en redes sociales y provocaron la indignación de los fresnillenses, al grado que organizaron una marcha para exigir justicia para “Manchas”.

Un juez de Zacatecas giró la correspondiente orden de aprehensión en contra de César, por lo que se iniciaron las labores de su búsqueda y captura.

“El Chino” fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes en el Puesto de Control Policial Norte, ubicado sobre la carretera federal 45 Norte, en el municipio de Cosío, Aguascalientes.

Durante la revisión de los registros oficiales, los uniformados detectaron que César “N” contaba con una orden judicial vigente emitida en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, por el delito mencionado, por lo que procedieron a su aseguramiento y presentación ante el agente del Ministerio Público.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación Criminal establecieron comunicación e intercambiaron información con autoridades de Zacatecas para corroborar la identidad de la persona detenida y verificar la vigencia del mandamiento judicial.

Tras confirmar que se trataba de la persona requerida y que la orden judicial permanecía vigente, se realizaron los trámites legales correspondientes para formalizar la entrega del imputado a agentes investigadores del estado de Zacatecas.

Finalmente, César “N” fue puesto a disposición de las autoridades de aquella entidad federativa para su traslado y presentación ante el juez competente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.