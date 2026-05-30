¡Cortándose las venas de los brazos joven se quitó la vida en Vista del Sol!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven se quitó la vida tras cortarse las venas de los brazos en su domicilio en el fraccionamiento Vista del Sol, al sur de la ciudad.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y los motivos por los que decidió ponerle fin a su existencia de esa manera.

La identidad del joven fallecido no trascendió públicamente, aunque se logró conocer que contaba con 21 años de edad y tuvo su última morada en la calle Cenit de dicha zona habitacional.

Durante la mañana del viernes 29 de mayo fue encontrado dentro del cuarto de baño y sobre un charco de sangre.

A simple vista se le apreciaron heridas en los brazos, producidas con un arma blanca.

El joven se hallaba inconsciente, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de emergencias y al domicilio acudieron oficiales de Seguridad Pública así como paramédicos de la Cruz Roja en la ambulancia AGS-19, pero al revisarlo confirmaron su deceso.

Elementos de Servicios Periciales se presentaron en el inmueble, realizaron las diligencias correspondientes y levantaron el cuerpo del joven para remitirlo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.