¡En Aguascalientes detuvieron al automovilista que provocó la muerte intencional de un motociclista!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal, tras un cateo domiciliario en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, lograron la detención del automovilista que asesinó a un motociclista en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde le cerró el paso de manera intencional y provocó que se estrellara contra un poste de alumbrado público, lo que le costó la vida.

Se trata de Junior Abraham “N”, que está acusado por el delito de homicidio doloso en agravio del panadero Tristán Ávila Ramírez, de 22 años de edad, por lo que fue encarcelado en el CERESO Aguascalientes a la espera de que el juez de Control resuelva su situación legal.

El crimen sucedió la tarde del pasado domingo 17 de agosto, sobre la avenida Siglo XXI y la calle Bernabé Ballesteros, en el citado fraccionamiento V.N.S.A.

Ese día, Junior Abraham conducía un auto Dodge Neón, en color gris y con placas de circulación de Aguascalientes, mientras que Tristán tripulaba una motocicleta.

Unas versiones señalaron que entre ambos hubo un altercado vial, lo que provocó que el automovilista persiguiera al motorista por el tercer anillo y al darle alcance le cortó intencionalmente la circulación, provocando que el joven panadero perdiera el control y se fuera a impactar de lleno contra el poste de luz en el camellón lateral.

Otras versiones indicaron que entre Junior Abraham y Tristán ya había algunas diferencias y que ese domingo, cuando el primero vio al segundo en la motocicleta, lo persiguió hasta provocar que se estrellara contra el poste de alumbrado público.

Luego de lo ocurrido, el automovilista se retiró de la escena y aunque fue perseguido por algunos testigos finalmente logró escapar.

Sin embargo, esos testigos lograron obtener imágenes del Dodge Neón que conducía y de las placas, a través de las cuales pudo ser identificado plenamente.

El agente del Ministerio Público que conoció del caso obtuvo una orden de aprehensión en contra de Junior Abraham, por lo que agentes ministeriales iniciaron su búsqueda y lograron conocer que desde el día de los hechos estaba oculto en un domicilio del fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos.

El MP tramitó una orden de cateo y le fue concedida.

Los policías investigadores registraron el inmueble y detuvieron al prófugo, cumplimentándole así la orden de aprehensión que pesaba en su contra.

Junior Abraham fue puesto a disposición del Ministerio Público para su presentación ante el juez de Control a fin de que responda por la muerte del motociclista.