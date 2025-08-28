¡Sujeto detenido con 58 kilos de metanfetamina en Aguascalientes fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto narcotraficante fue detenido en esta ciudad con poco más de 58 kilos de metanfetamina (crystal), por lo que un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Aguascalientes lo vinculó a proceso y le impuso la prisión preventiva oficiosa.

Se trata de Mario S., que enfrenta su proceso legal recluido en el CERESO de la salida a Calvillo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que su detención la llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad.

Los agentes lo ubicaron y arrestaron sobre la avenida Oriente, en la ciudad de Aguascalientes, mientras conducía un automóvil en color gris y le aseguraron dos maletas en las que transportaba 58 kilos 460 gramos de clorhidrato de metanfetamina, así como un teléfono celular y una identificación personal.

Mario S., fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal para el inicio de la carpeta de investigación y luego presentado ante el juez de Distrito para la audiencia inicial.

Las pruebas aportadas por el AMPF de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), resultaron ser suficientes para que se le decretara el auto de vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

La autoridad, además, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, tiempo en el que el fiscal federal deberá de allegarse de más elementos probatorios para fortalecer su acusación.