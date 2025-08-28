¡Tras choque contra un tráiler motociclista resultó lesionado de gravedad en Aguascalientes!

Además, el vehículo de carga lo arrastró varios metros

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un motociclista resultó lesionado de gravedad tras de que se estrelló brutalmente contra un tráiler y éste lo arrastró varios metros, en el municipio de San Francisco de los Romo.

El accidente se registró este jueves, minutos antes de la una de la tarde, a la altura del kilómetro 28 de la carretera federal 45 Norte, en el Parque Industrial San Francisco de los Romo número 4, justo en la entrada de la empresa Tres Guerras.

Ambos involucrados se desplazaban en el sentido sur-norte de la Panamericana en condiciones normales.

Al llegar a la altura de la empresa señalada, el chofer de un tráiler en color blanco con franjas cafés, que llevaba enganchada una caja con la placa 94-UD-20, propiedad precisamente de Tres Guerras, dio una vuelta a la derecha para ingresar a ella.

Con la maniobra le cortó la circulación al motociclista, que no alcanzó a frenar y se estrelló de lleno contra los ejes traseros de la caja del tráiler para luego caer al piso.

El tractocamión siguió avanzando y la víctima, al igual que su motocicleta, fue arrastrada por espacio de cinco metros, hasta que el chofer se detuvo.

El motorista quedó atrapado e inconsciente debajo de la caja, mientras que su vehículo terminó entre las llantas de ésta, por lo que al lugar acudieron elementos de Bomberos del Estado para rescatarlo.

Paramédicos del ISSEA le brindaron los primeros auxilios y confirmaron que su estado de salud era grave por las lesiones con que resultó, trasladándolo al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social para su atención médica de urgencia.

Oficiales de la Policía Estatal fueron los primeros respondientes al reporte del accidente, del que finalmente se hicieron cargo elementos de la Guardia Nacional para deslindar responsabilidades.