¡En Aguascalientes Ejército Mexicano “reventó” una casa de seguridad y detuvo a siete hombres y una mujer!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Elementos del Ejército Mexicano “reventaron” un domicilio señalado como casa de seguridad en la comunidad San Jacinto, en el municipio de Rincón de Romos, donde detuvieron a ocho presuntos delincuentes, siete hombres y una mujer.

Los militares llevaron a cabo un operativo especial durante la mañana de este martes en una vivienda de la calle Zacatecas, también conocida como camino real de la plata, en la colonia Santa Cruz, en San Jacinto.

Los soldados desplegaron la movilización en respuesta a unas denuncias ciudadanas en el sentido de que en un domicilio se realizaban actividades sospechosas y era considerado como un “punto rojo”.

De acuerdo a los reportes, varios vehículos con personas que no eran habitantes de esa comunidad entraban y salían de la finca principalmente por las noches y madrugadas.

Alrededor de las once de la mañana de este martes los elementos del Ejército Mexicano arribaron al inmueble señalado para catearlo.

Algunos elementos, al no poder abrir el portón, utilizaron una escalera de madera para subir a la azotea y poder acceder al interior de la vivienda, que fue catalogada como una casa de seguridad.

En el interior del domicilio sorprendieron y detuvieron a siete hombres y una mujer, aunque no se pudo establecer si se les aseguraron objetos ilícitos.