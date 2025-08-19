¡Tras cateo domiciliario en Jesús María Fiscalía de Aguascalientes aseguró narcótico!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, logró avances significativos en el combate a la venta de sustancias ilícitas en la entidad.

Elementos de la Policía de Investigación, adscritos al Grupo Combate al Narcomenudeo, llevaron a cabo indagatorias de campo y gabinete que permitieron a la autoridad ministerial solicitar y obtener órdenes de cateo, mismas que fueron ejecutadas con apoyo de integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Uno de los mandatos judiciales fue cumplimentado en un inmueble ubicado en la calle del Sol, en la colonia La Loma, perteneciente al municipio de Jesús María.

En el lugar no se localizaron personas, sin embargo, se aseguraron 26 envoltorios con sustancia granulada, al parecer narcótico.

La droga asegurada quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para su análisis y resguardo por parte de personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y continuar con las acciones legales en contra de quienes resulten responsables.