¡Por intentar cobrar derecho de piso detuvieron a dos sujetos y una mujer en Asientos, Aguascalientes!

Elementos de la Guardia Nacional los arrestaron con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) capturaron a dos sujetos y una mujer en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga en la comunidad Villa Juárez, en el municipio de Asientos, tras amenazar y pretender cobrar derecho de piso a unas personas.

Los acusados, Édgar “N”, Antonio “N” y Cynthia “N”, ya fueron vinculados a proceso por un juez de Control por delitos federales, por lo que se les recluyó en los CERESOS para Varones y de Mujeres de la salida a Calvillo.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes informó que su aprehensión tuvo lugar el sábado 9 de agosto del presente.

Los oficiales de la Guardia Nacional, al realizar recorridos de vigilancia sobre la carretera San Marcos-Aguascalientes, en la colonia Loma Bonita, en Villa Juárez, Asientos, recibieron un reporte de unas víctimas en el sentido de que unas personas que viajaban en un vehículo las amenazaron con armas de fuego para advertirles que les cobrarían derecho de piso.

Al conocer las características de la unidad de motor en que viajaban los sospechosos, los elementos iniciaron su búsqueda y al localizarla fueron en su persecución.

Al darles alcance, comprobaron que en el vehículo viajaban Édgar, Antonio y Cynthia, a quienes detuvieron y les aseguraron dos armas de fuego tipo pistola, dos cargadores, 24 cartuchos útiles y 72 bolsas tipo ziploc con 10 gramos 7 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

El agente del Ministerio Público Federal, tras recibir a los tres detenidos junto con todo lo decomisado, inició una carpeta de investigación y los presentó ante el juez de Control.

Con las pruebas que había en su contra, a Édgar, Antonio y Cynthia se les decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, a Antonio con la agravante por portar dos o más armas de fuego y a la fémina también por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía Federal deberá obtener más pruebas para fortalecer su investigación y acusación.