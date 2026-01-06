¡En Aguascalientes el CJNG desapareció a un joven desde julio del 2024!

Ya hay dos detenidos por su ausencia forzada, pero no han revelado su paradero

AGUASCALIENTES, AGS.- Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes desaparecieron forzadamente al joven Juan Antonio Sánchez Gaytán, actualmente de 29 años de edad, desde el mes de julio del 2024 en la localidad Lotes de Arellano y hasta la fecha no ha sido localizado.

Por su desaparición ya fueron detenidos Carlos Alberto “N” alias “El 10”, “El Patrón”, “El Apá” o “El Viejito”, segundo al mando de la estructura criminal del CJNG en la entidad, y Abraham Guadalupe alias “El 21”, pero ambos se han negado a revelar el paradero de la víctima.

Carlos Alberto enfrenta un proceso penal por los delitos de desaparición cometida por particulares, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas calificadas por la ausencia de Juan Antonio, en tanto que Abraham Guadalupe recientemente fue sentenciado a 34 años 9 meses de prisión por su participación directa en su desaparición.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Aguascalientes, el lunes 5 de enero, volvió a difundir públicamente el boletín de búsqueda de Juan Antonio para continuar precisamente con su búsqueda pese al tiempo transcurrido desde su desaparición forzada.

El joven fue visto por última vez el sábado 13 de julio del 2024 en la calle Del Horno sin número en Lotes de Arellano, perteneciente al municipio de Aguascalientes.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, Juan Antonio y otro individuo se encontraban en ese lugar junto con varios sujetos, quienes los privaron de su libertad al amarrarlos de pies y manos para luego sentarlos en un camper, mientras los amenazaban con un arma de fuego.

Posteriormente, en un automóvil en color blanco, al lugar llegaron los mencionados Carlos Alberto, Abraham Guadalupe y otro sujeto más.

Por órdenes de Carlos Alberto, los dos ofendidos fueron golpeados y luego Juan Antonio envuelto en cinta y colocado en la cajuela del carro.

“El 10” y sus cómplices se retiraron del lugar en el vehículo y desde entonces ya no se volvió a saber nada de Juan Antonio.

Abraham Guadalupe fue detenido, procesado y sentenciado a más de 34 años de cárcel por la ausencia del joven y en ningún momento ha revelado el paradero del desaparecido.

Carlos Alberto fue capturado el miércoles 5 de noviembre del 2025 en calles de la colonia Puente Viejo, en el municipio de Tonalá, Jalisco, y trasladado a Aguascalientes para que respondiera por la desaparición de Juan Antonio y otra serie de delitos graves que cometió en su calidad de líder del CJNG.

Se le inició un proceso penal por la ausencia forzada del joven y por motivos de seguridad fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social del Estado de Guanajuato, pero tampoco ha revelado el paradero del desaparecido.