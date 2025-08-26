¡En Aguascalientes fue detenido sujeto originario de Valparaíso, Zacatecas, con una licencia de conducir falsa!

El documento habría sido emitido en Jalisco

AGUASCALIENTES, AGS.- En poder de una licencia de conducir apócrifa emitida supuestamente en el estado de Jalisco fue detenido un sujeto por elementos de la Policía Estatal en la Puerta de Seguridad Norte ubicada en el municipio de Cosío, tras su captura fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Uniformados de la Policía Estatal que se encontraban en su servicio de vigilancia en la Puerta de Seguridad Norte detectaron que pretendía ingresar el conductor de una camioneta, en color rojo, que no contaba con la placa delantera, motivo por el que le indicaron se colocara en la zona de revisión de vehículos.

El conductor dijo llamarse Griseldo “N”, de 27 años de edad, originario del municipio de Valparaíso, Zacatecas, durante su inspección presentó una licencia de conducir del estado de Jalisco, misma que al ser revisada no contaba con los candados de seguridad, percatándose los policías que dicho documento era apócrifo.

Finalmente, Griseldo fue puesto a disposición junto con la licencia apócrifa ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Vicefiscalía Regional del municipio de Cosío, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.