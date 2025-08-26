¡Fue detenido en Aguascalientes un sujeto que cometió un homicidio en Ciudad Juárez!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto asesinó a balazos a otro en Ciudad Juárez y durante tres años se escondió en Aguascalientes, donde fue detenido por oficiales de la Policía Estatal y remitido a la entidad fronteriza, donde fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

Se trata de Alfredo Rafael M.B., de 38 años de edad, que privó de la vida a Édgar G.B.

El crimen se consumó el domingo 18 de diciembre del año 2022, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por motivos que no se revelaron públicamente, Alfredo Rafael disparó un arma de fuego en contra de Édgar en el exterior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Misiones de Creel, en Ciudad Juárez, y le causó la muerte.

Luego del asesinato, el agresor escapó y se escondió los siguientes tres años en esta ciudad, donde finalmente fue localizado y detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la Puerta de Seguridad de Cosío a bordo de un automóvil Honda Civic, en color negro y con placas de circulación de Durango.

Durante una revisión, a través de una consulta de sus datos generales en el C5i se descubrió que contaba con una orden de aprehensión vigente en Chihuahua por tal homicidio, por lo que lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado.

Alfredo Rafael, posteriormente, fue llevado de regreso a Ciudad Juárez y presentado ante el juez de Control, que le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva por homicidio calificado, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.