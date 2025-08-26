¡En Aguascalientes hallazgo de órganos movilizó a autoridades, resultaron ser de animal!

AGUASCALIENTES, AGS.- El descubrimiento de una bolsa en color negro con restos de órganos frente a una tienda de conveniencia en el fraccionamiento Valle de los Cactus generó una intensa movilización policial la noche del lunes 25 de agosto, aunque resultaron ser de origen animal.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:15 horas sobre la calle Recinto Cactus número 104, en el área del estacionamiento.

La bolsa, de la cual escurría un líquido rojo similar a sangre, llamó la atención de un transeúnte, que al abrirla encontró lo que parecían ser órganos humanos.

Policías municipales y estatales acudieron al sitio tras el reporte al 911 y confirmaron la presencia de dos pulmones y un corazón en el interior de la bolsa.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados realizaron las diligencias correspondientes.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios respectivos y este martes la Fiscalía General del Estado confirmó que los restos orgánicos correspondían a un animal.