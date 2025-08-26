¡En Aguascalientes murió adolescente que en su bicicleta se impactó contra un poste de luz!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente de 13 años de edad falleció prácticamente de manera instantánea luego de que al viajar en su bicicleta se estrelló contra un poste de alumbrado público en el fraccionamiento Balcones del Valle y se golpeó fuertemente en la cabeza.El trágico accidente se registró este martes, minutos antes para las tres de la tarde, sobre la avenida La Salud casi esquina con la calle Balcón de Uruapan, en dicha zona habitacional, en el oriente de la ciudad.

El menor de edad fue identificado como Dilan “N”, de 13 años de edad

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, en su bicicleta transitaba por la avenida mencionada, en el sentido de oriente a poniente, en un tramo de pendiente descendente.

Al tomar una velocidad considerable perdió el control del manubrio y se proyectó hacia el camellón central.

La bicicleta impactó la guarnición del camellón y el jovencito se estrelló de cabeza contra el poste de alumbrado público, metálico y en color amarillo.

El ciclista quedó tirado sobre el camellón y su bicicleta terminó en el arroyo vehicular.

Testigos del hecho solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, que se movilizaron al lugar y confirmaron lo ocurrido.

Paramédicos certificaron que el menor ya no tenía signos de vida y oficiales de las Policías Municipal y Vial tomaron conocimiento del suceso y realizaron el acordonamiento correspondiente.

Elementos de Servicios Periciales arribaron a la escena para la práctica de los trabajos de campo, entre ellos el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.