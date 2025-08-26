¡Una niña de 12 años se quitó la vida en Aguascalientes víctima de una severa depresión!

Foto: Archivo

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Una niña de 12 años de edad se quitó la vida por ahorcamiento en la casa de sus abuelos en el fraccionamiento La Ribera, en el municipio de San Francisco de los Romo, al parecer víctima de una severa depresión emocional porque sus padres se encuentran internados en un centro de rehabilitación.

Los hechos sucedieron la noche del lunes 25 de agosto en una vivienda de la calle Santiago, en dicha zona habitacional.

La menor de edad vivía con sus abuelos debido al internamiento de sus padres en un anexo.

Luego de cenar, la niña se despidió de sus abuelos, que la notaron triste, y se retiró a su habitación.

Aprovechando que nadie la veía atentó contra su vida tras colgarse del cuello.

A su abuelo le llamó la atención la forma en la que les dio las buenas noches y decidió ir al cuarto para ver cómo estaba y para su sorpresa la encontró colgada.

Como pudo la descolgó y al percatarse que estaba inconsciente solicitó ayuda a los servicios de emergencia, alrededor de las 22:30 horas.

Oficiales de Seguridad Pública acudieron al domicilio y confirmaron que la menor de edad se había suspendido.

Paramédicos arribaron al lugar para tratar de auxiliarla, pero verificaron que ya no presentaba signos vitales.

La casa fue resguardada para que elementos de Servicios Periciales la procesaran como escenario de los hechos y al término de las diligencias remitieran el cuerpo al SEMEFO para la práctica de la necropsia.