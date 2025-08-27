¡Murió electrocutado en Aguascalientes trabajador de una compañía de internet!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un trabajador de una compañía de internet murió electrocutado en el municipio de Jesús María ya que al estar realizando una instalación accidentalmente tocó unos cables de alta tensión y recibió una fuerte descarga.

La tragedia se registró alrededor de las 12:00 horas del martes 26 de agosto en la calle Santa Martha de la comunidad El Refugio, en J.M.

El empleado fallecido respondió al nombre de Fernando “N”, que contaba con 33 años de edad.

En un vehículo llegó a dicho lugar para hacer una instalación de internet, por lo que subió a la parte alta de una construcción para iniciar las maniobras.

Fue en esos momentos cuando hizo contacto con los cables de alta tensión y recibió la descarga eléctrica, que hizo que perdiera el equilibrio y cayera al piso, donde quedó inconsciente.

Una mujer que fue testigo de lo sucedido se comunicó a los servicios de emergencia para reportar y solicitar ayuda para el trabajador.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María se dirigieron al lugar y encontraron al treintañero sin sentido.

Al arribar paramédicos del ISSEA para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya había fallecido al revisarlo.

La muerte del empleado fue notificada a la Fiscalía General del Estado y elementos de Servicios Periciales se dirigieron al sitio indicado para la práctica de las diligencias y el levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado al Servicio Médico Forense.