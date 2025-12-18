¡En Aguascalientes nuevo golpe de la Fiscalía General del Estado al narcomenudeo!

Mediante un cateo desmanteló un presunto centro de distribución de sustancias ilícitas

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que derivado de las acciones de investigación que se realizan por parte de la Agencia de Investigación Criminal en contra del narcomenudeo, se logró desmantelar un presunto centro de distribución de sustancias ilícitas como resultado de una orden de cateo autorizada por un juez de Control, tras lo cual se aseguraron importantes cantidades de sustancias con características propias de narcóticos, en un inmueble ubicado en la calle Alfredo Lewis, fraccionamiento Circunvalación Norte, en el municipio de Aguascalientes.

Durante la intervención ministerial se aseguraron 31 bolsas con hierba verde y seca; 120 envoltorios con hierba verde y seca; 253 envoltorios con sustancia granulada al tacto; así como 297 envoltorios con material granulado en color amarillo y blanco; además de diversas bolsas con vegetal verde y seco en su interior; así como cinco paquetes emplayados del mismo material, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

Además, fueron aseguradas dos básculas grameras, presuntamente utilizadas para la dosificación y comercialización de las sustancias.

La diligencia se llevó a cabo como parte de los trabajos de investigación ministerial enfocados en el combate al delito de narcomenudeo, luego de que el agente del Ministerio Público aportara datos de prueba suficientes para acreditar la necesidad de intervenir el inmueble.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Policía de Investigación Criminal, con el apoyo de integrantes de la División Especial de Tácticas Policiales (DELTAP) y en coordinación con agentes de la Policía Municipal, quienes aseguraron el inmueble de manera ordenada y sin que se registraran incidentes.

Todos los indicios asegurados fueron debidamente embalados y puestos a disposición de peritos especializados, quienes realizarán los análisis correspondientes para determinar su naturaleza, composición y peso exacto, resultados que serán integrados a la carpeta de investigación.