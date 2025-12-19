¡Dentro de un aljibe en un restaurante abandonado hallaron muerto y putrefacto a un hombre!

Al parecer se metió a robar al inmueble en la colonia Del Trabajo

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue encontrado muerto y en estado de descomposición dentro de un aljibe en el interior de un restaurante abandonado en la colonia Del Trabajo, en el oriente de la ciudad, a donde se habría metido a robar.

Las autoridades presumían que la víctima, no identificada por las condiciones en las que se hallaba su cuerpo, tendría alrededor de un mes de haber perdido la vida sumergido en la cisterna.

El hallazgo del cuerpo tuvo lugar el jueves 18 de diciembre, minutos antes de las once de la noche, en el restaurante Alameda, localizado en la avenida Alameda, a unos metros del cruce con la avenida Convención de 1914, y cuya finca se encuentra en venta.

Al parecer unos jóvenes percibieron olores fétidos que provenían del interior del inmueble abandonado y alertaron a los servicios de emergencia.

En respuesta a los reportes se movilizaron oficiales de la Policía Estatal y elementos del Departamento de Bomberos Municipales, que forzaron un candado del barandal para poder acceder al restaurante.

Al hacer la inspección respectiva para ubicar el punto del que provenían los olores desagradables llegaron a un aljibe, cuya tapa se encontraba rota y en el interior observaron el cuerpo sin vida y en estado de descomposición de una persona del sexo masculino.

Además, detectaron que la estructura metálica de una escalera presentaba algunos cortes, por lo que los elementos presumían que el individuo se introdujo al restaurante con la intención de robar pero al pisar de forma accidental la tapa de la cisterna cayó dentro de ésta y pereció ahogado.

La zona fue acordonada para proteger la escena del suceso hasta el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las diligencias correspondientes.

Los bomberos brindaron apoyo para extraer el cadáver del aljibe y entregarlo a elementos de Servicios Periciales, que lo trasladaron al SEMEFO.

Agentes de la Policía de Investigación dieron inicio a la indagatoria para esclarecer lo sucedido.