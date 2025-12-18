¡Tres sujetos que intentaron ejecutar a otro en el Guadalupe Peralta fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres sujetos que pretendían ejecutar a un vecino del fraccionamiento Guadalupe Peralta, en el oriente de la ciudad, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

Los acusados, que enfrentarán su juicio en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), son Brandon “N”, Juan José “N” y Carlos Daniel “N”.

La fallida ejecución tuvo lugar el martes 9 de diciembre de este año.

Varios sujetos, entre ellos los tres imputados, a bordo de un auto y una motocicleta en color rojo, arribaron al domicilio de la víctima en dicha zona habitacional y comenzaron a forzar la reja metálica de la cochera para ingresar.

También gritaron amenazas al ofendido para hacerle saber su intención de privarlo de la vida.

Al acceder a la cochera, uno de los intrusos portaba un arma de fuego y abrió la puerta principal de la vivienda de forma violenta, pero el morador logró cerrarla y tirarle la pistola al agresor.

El arma quedó dentro del domicilio y al no tener el medio para consumar el asesinato los sujetos decidieron escapar.

El agraviado vio pasar por la zona a oficiales de Seguridad Pública y les pidió ayuda.

Los elementos detuvieron a los tres acusados, a uno de ellos cuando intentaba huir en la motocicleta, y aseguraron el arma de fuego con la que pretendían ejecutar a la víctima.

Brandon, Juan José y Carlos Daniel fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público y tras la integración de una carpeta de investigación consignados ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y les dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.