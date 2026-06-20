¡En Aguascalientes robOXXÓMETRO estalla: 11 robos en junio y Valle de los Romero sufrió su tercer ataque!

Cuatro nuevos atracos entre el 12 y 18 de junio elevaron a 11 los robos del mes y 77 en 2026

La de Valle de los Romero se convierte en la primera tienda OXXO asaltada tres veces en el año

AGUASCALIENTES, AGS.- La delincuencia continúa azotando a las tiendas OXXO en Aguascalientes.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, los delincuentes siguen encontrando la forma de evadir los operativos y continuar dando golpe tras golpe.

En lo que va del mes de junio se han registrado 11 asaltos, elevando el conteo anual del RobOXXÓmetro a 77 robos en el 2026.

En la última semana, del 12 al 18 de junio, se documentaron cuatro nuevos atracos, tres de ellos cristalazos y uno asalto con violencia.

El primero ocurrió el jueves 12 de junio a las 04:00 horas en la sucursal OXXO Estrella Polar, ubicada en la esquina de la calle Estrella Polar y la avenida Ojocaliente, en el fraccionamiento Gómez Portugal.

Dos sujetos rompieron el cristal de la puerta con una piedra y se surtieron de mercancía, llenando bolsas desechables con cajetillas de cigarros, botellas de vino y otros artículos.

Además, violentaron las cajas registradoras y se apoderaron de un botín aproximado de 10 mil pesos entre efectivo y mercancía.

Uno vestía gabardina con capucha, short de mezclilla color café claro, cachucha con visera roja, medias blancas y calzado deportivo; el cómplice portaba sudadera roja con capucha, chamarra camuflajeada en tonos verdes, playera negra, pants verde claro y tenis blancos.

Tras el atraco ambos se internaron en calles de la colonia Gómez Portugal para huir.

El segundo cristalazo se registró el domingo 14 de junio a las 03:00 horas en la tienda OXXO Tolosa, ubicada en la avenida Héroe de Nacozari Sur número 1109, entre la avenida de la Convención de 1914 Sur y Fuente del Ebro, en el fraccionamiento La Luz.

Un solitario delincuente rompió el vidrio de una de las puertas de entrada, ingresó y se apoderó de cajetillas de cigarro, botellas de vino y otros artículos, además de violentar la caja registradora.

El botín fue de 7 mil pesos entre efectivo y mercancía.

El sujeto vestía sudadera blanca con capucha, pants gris y calzado deportivo blanco con negro.

Luego de perpetrar el robo se retiró a pie y se perdió entre las calles del fraccionamiento.

El tercer atraco ocurrió el martes 16 de junio a las 02:00 horas, en la tienda OXXO Valle de los Romero, ubicada en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Un sujeto con capucha gris, chamarra y pantalón de mezclilla azul, playera color café claro y bolsas desechables negras en mano, rompió uno de los cristales del local y comenzó a surtirse de mercancía, tomando cajetillas de cigarros, vinos y otros productos.

Finalmente, forzó la cerradura de la caja registradora y tomó el efectivo, logrando un botín de 8 mil pesos aproximadamente.

Esta sucursal fue visitada por los amantes de lo ajeno el mes de febrero y nuevamente el 7 de mayo, convirtiéndose en la primera tienda OXXO del año en ser atracada tres veces.

El ladrón se retiró caminando por la avenida Valle de los Romero y se perdió entre las calles del fraccionamiento.

Por último, el jueves 18 de junio, a las 18:50 horas, se registró un asalto con violencia en la tienda OXXO Champotón, ubicada en la calle Champotón número 116 esquina con la avenida de los Bosques, en el fraccionamiento Arroyo del Bosque, en el municipio de Jesús María.

Dos sujetos ingresaron haciéndose pasar por clientes y, al quedarse solos con la encargada, la intimidaron con gritos y exigieron el dinero de la venta.

Se llevaron 4 mil pesos en efectivo y el teléfono celular de la empleada, valuado en otros 4 mil pesos, para un botín total de 8 mil pesos.

Los asaltantes se retiraron a pie y se perdieron entre las calles del fraccionamiento.

Con estos cuatro nuevos casos, el RobOXXÓmetro marca 11 robos en junio y 77 en lo que va del 2026, confirmando que las tiendas OXXO siguen siendo el blanco preferido de los delincuentes.

Tres cristalazos y un asalto violento en apenas seis días reflejan la persistencia del fenómeno y la vulnerabilidad de los establecimientos, mientras las autoridades no logran frenar la escalada delictiva.