¡En un lote baldío en la colonia Las Américas hallaron a un hombre ejecutado!

Foto: Noticias Al Día Zacatecas

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre fue encontrado ejecutado en un lote baldío en esta cabecera municipal, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Este viernes, alrededor de las nueve de la mañana, habitantes de la colonia Las Américas, en Guadalupe, descubrieron a la victima tirada boca abajo entre unos arbustos, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron al punto y a pocos metros de la avenida Segunda de los Barones, en la esquina de la calle República de Uruguay, dentro de un lote baldío encontraron al hombre, al que le detectaron huellas de violencia.

Paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) que hicieron acto de presencia en el sitio confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona del hallazgo fue acordonada y poco más tarde fue procesada por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que realizó las diligencias correspondientes.

Cerca del cuerpo del individuo fue detectada un arma punzocortante con rastros de sangre, por lo que se presumió que podría tratarse del arma con la que fue privado de la vida y fue asegurada como evidencia para su análisis.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para determinar el o los móviles del crimen y dar con los responsables, en tanto que elementos de Servicios Periciales levantaron el cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.