¡En Aguascalientes sentenciaron a un vendedor de crystal, cocaína y marihuana!

Lo detuvieron en un cateo domiciliario en V.N.S.A. con narcóticos y armas de fuego

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jueza de Control sentenció a 7 años 4 meses de prisión al narcotraficante David C., que operaba en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector San Marcos, donde vendía crystal, cocaína y marihuana, y al ser apresado se le aseguraron armas de fuego, entre ellas un fusil (rifle de asalto).

El viernes 21 de febrero de este año agentes de la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de cateo en un domicilio del citado fraccionamiento tras recibir reportes sobre la venta de drogas.

Durante la diligencia detuvieron a David C., y aseguraron un kilo 60 gramos 1 miligramo de marihuana, 48 gramos 2 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 7 gramos 8 miligramos de cocaína, un arma de fuego tipo fusil con un cargador con 19 cartuchos útiles, dos armas tipo pistola con dos cargadores y 84 cartuchos útiles, 13 mil 500 pesos y una báscula gramera.

El Ministerio Público Federal recibió al detenido, junto con todo lo confiscado, y le inició una carpeta de investigación.

El sujeto fue remitido ante la jueza de Control para su proceso y con las pruebas que había en su contra recibió la sentencia condenatoria de más de 7 años de cárcel por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, marihuana y cocaína con fines de comercio en la variante de venta, así como por posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además, también tendrá que pagar una multa de 18 mil 894 pesos con 38 centavos.