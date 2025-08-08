¡Para reclutar y adiestrar jóvenes para el crimen organizado Zacatecas es el punto estratégico!

Cortesía

ZACATECAS, ZAC.- El estado ha sido identificado como un punto estratégico en la ruta de reclutamiento y adiestramiento de menores de edad por parte del crimen organizado antes de ser enviados a zonas de conflicto como Sinaloa, donde actualmente se libra una guerra entre cárteles rivales.

Así lo confirmó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, al informar sobre la muerte de 2 adolescentes originarios de esa entidad, quienes fueron localizados sin vida tras un enfrentamiento entre grupos delictivos en Culiacán, Sinaloa.

Se trata de Paul Alexander Ávila Aguirre y Carlos Alejandro Estrada Alba, ambos de 16 años de edad, reportados como desaparecidos en mayo pasado en Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapopan, respectivamente.

De acuerdo con el fiscal, ambos jóvenes fueron reclutados por células delictivas a través de redes sociales.

Una vez contactados, fueron trasladados primero a Zacatecas, donde recibieron entrenamiento en algún punto aún no especificado.

Posteriormente fueron enviados a Nayarit y finalmente a Sinaloa, donde fueron utilizados como carne de cañón en los enfrentamientos entre organizaciones criminales.

ENTRENAMIENTO EN ZACATECAS PASO PREVIO A LA GUERRA

“El caso de estos 2 muchachos desaparecidos, lo que tenemos es que alguien los contactó por vía de alguna red social.

La ruta que conocemos es: los envían a Zacatecas, allí los adiestran en algún lugar, los mandan a Nayarit y de ahí a Sinaloa”, explicó el fiscal durante una conferencia de prensa.

Aunque se desconoce la ubicación exacta de estos centros de adiestramiento, las autoridades de Jalisco han detectado un patrón común entre varios casos recientes, donde Zacatecas funge como el primer punto de retención y preparación para los menores.

Además, González de los Santos reveló que algunos jóvenes que han logrado escapar o ser liberados han proporcionado información clave.

“Nos han identificado a otros muchachos que siguen desaparecidos pero que sabemos que están en Sinaloa, utilizados en la guerra entre cárteles”, indicó.

RECLUTAMIENTO POR REDES SOCIALES Y CÍRCULOS CERCANOS

El fiscal advirtió que los grupos criminales aprovechan las redes sociales para contactar a adolescentes, quienes en algunos casos son alentados por amigos o incluso familiares para unirse a estas organizaciones.

“Lamentablemente algunos jóvenes se incorporan voluntariamente a las filas del crimen organizado; no todos, pero sí hemos identificado que hay cierta influencia desde sus círculos cercanos”, comentó.

También mencionó que no es un fenómeno exclusivo de Sinaloa, ya que se han detectado casos de adolescentes llevados hasta Guerrero y Michoacán, donde incluso uno de ellos fue detenido, lo que confirma que los menores son trasladados a distintos estados con fines delictivos.

MUEREN EN ENFRENTAMIENTO ARMADO

Medios de comunicación de Culiacán reportaron que los cuerpos de los 2 adolescentes fueron hallados el 14 de julio en el poblado El Pozo, sindicatura de Imala, al norte de la capital sinaloense, dentro de una camioneta Toyota Highlander que recibió múltiples impactos de bala.

En el sitio se registró un enfrentamiento a balazos entre grupos del crimen organizado.

Además de ambos menores se encontraron otros 2 hombres muertos -uno dentro del vehículo y otro junto a una cuatrimoto- así como chalecos antibalas, equipo táctico y decenas de casquillos percutidos.

Después de permanecer en el Servicio Médico Forense de Sinaloa durante 2 semanas, los cuerpos de Paul y Carlos fueron finalmente entregados a sus familiares.

UN FENÓMENO CRECIENTE QUE CRUZA FRONTERAS ESTATALES

El caso ha encendido las alertas en Jalisco, donde las autoridades reconocen que el fenómeno del reclutamiento de menores para actividades criminales es cada vez más frecuente y que las víctimas pueden terminar en cualquier parte del país.

“Muchos siguen oficialmente desaparecidos, pero sabemos que están activos en otras entidades, posiblemente sin posibilidad de regresar.

Otros ya murieron”, advirtió el fiscal.