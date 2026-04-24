¡En avenida Canal Interceptor se incendió pipa de gas; no hubo lesionados!

Una cisterna de la empresa Gas Jimesa se prendió mientras circulaba por esa vialidad

Bomberos municipales controlaron el fuego, sin que se registrara fuga del combustible ni víctimas

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana del jueves 23 de abril una pipa de gas LP se incendió sobre la avenida Canal Interceptor, casi en su cruce con avenida Universidad, en el fraccionamiento Villas de la Universidad, al norte de la capital, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando una camioneta tipo RAM, equipada con autotanque de 4 mil litros, perteneciente a la empresa Gas Jimesa, comenzó a incendiarse mientras circulaba en sentido oriente-poniente.

El conductor, identificado como José Luis, de 43 años de edad, detectó fuego proveniente del área del motor momentos antes de llegar al cruce con avenida Universidad.

De inmediato detuvo la unidad, descendió y solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos de Bomberos Municipales arribaron minutos después y realizaron maniobras para controlar el siniestro.

Tras varios minutos de trabajo lograron sofocar el fuego, sin que se presentara fuga del gas contenido en el autotanque, eliminando así cualquier riesgo mayor.

Paramédicos atendieron al conductor por una crisis nerviosa, sin que presentara lesiones físicas.

De manera preliminar se presumió que el incendio pudo haber sido originado por un corto circuito en el sistema eléctrico de la unidad.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen exacto del siniestro.

La zona fue asegurada y la unidad retirada sin incidentes adicionales.

Las autoridades reiteraron que no hubo personas lesionadas y que el riesgo quedó completamente controlado.