¡En la carretera federal 54 hallaron a una persona ejecutada encobijada!

Foto: Archivo

VILLANUEVA, ZAC.- Con huellas de violencia y envuelto en cobijas fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona pasando la base de la Guardia Nacional en esta localidad.

El hallazgo sucedió el jueves 23 de abril, alrededor de las siete de la mañana, sobre la carretera federal 54, entre la cabecera municipal de Villanueva y la comunidad de Laguna del Carretero.

Personas que transitaban por dicha vialidad detectaron a la víctima y dieron parte a las autoridades a través de los servicios de emergencia.

Al sitio se movilizaron elementos policiales, que confirmaron la presencia de la persona encobijada, a la que le apreciaron huellas de violencia, por lo que la zona fue resguardada.

Poco más tarde arribaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las investigaciones correspondientes y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que trasladaron el cuerpo al SEMEFO para la práctica de la necropsia a fin de esclarecer el tiempo y las causas de muerte.