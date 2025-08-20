¡En búsqueda forense en Valparaíso hallan seis osamentas, cobijas y casquillos de “cuerno de chivo”!

VALPARAÍSO, ZAC.- La búsqueda forense realizada el martes 19 de agosto en el cerro Las Tijerillas, rumbo a la comunidad de Lobatos, derivó en un hallazgo de alto impacto: al menos seis osamentas humanas sobre la superficie, prendas de vestir, cobijas, casquillos percutidos de arma larga tipo “cuerno de chivo” y otros calibres, así como un montículo de piedras removidas que podría haber sido utilizado para sepultar a varias personas.

La intervención fue encabezada por personal del Gobierno de Zacatecas, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El operativo se centró en un polígono previamente identificado dentro de carpetas de investigación por desaparición forzada.

El comisionado Everardo Ramírez Aguayo detalló que participaron elementos de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y representantes de colectivos.

VIOLENCIA LATENTE, MEMORIA URGENTE

El hallazgo de casquillos percutidos, especialmente de fusil de asalto conocido como “cuerno de chivo”, sugiere que el sitio pudo haber sido escenario de ejecuciones.

La presencia de cobijas y prendas, junto con los restos óseos, refuerza la hipótesis de entierros clandestinos en la zona.

COLECTIVOS PRESENTES, EXIGENCIA DE JUSTICIA

La participación de colectivos de familiares de personas desaparecidas aportó no sólo conocimiento territorial, sino también una dimensión humana que transforma cada hallazgo en un acto de memoria y exigencia de justicia.

El dolor se convierte en evidencia; la ausencia, en rastro.

Las autoridades no han confirmado aún la identidad de los restos, pero se espera que en los próximos días se realicen análisis antropológicos y genéticos que permitan avanzar en el proceso de identificación.