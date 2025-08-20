¡Por violación equiparada a una persona sentenciaron a seis años de prisión a sujeto en Fresnillo!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en contra de Jesús “N”, declarado responsable por el delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una persona.

El Tribunal le impuso una pena de seis años de prisión por hechos registrados en el mes de enero de 2020, cuando la víctima se encontraba en su área de trabajo en el municipio de Fresnillo, donde el sentenciado, acompañado de otros sujetos, de manera conjunta agredieron sexualmente a la víctima.