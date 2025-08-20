¡En Luis Moya ejecutaron a balazos a dos hombres jóvenes!

Foto: Archivo

LUIS MOYA, ZAC.- Dos hombres jóvenes fueron ejecutados con disparos de arma de fuego tras una agresión directa en esta cabecera municipal.

El doble homicidio se consumó la tarde del lunes 18 de agosto en la colonia 20 de Noviembre, en Luis Moya.

Sujetos armados arribaron al lugar y al ver a las víctimas se aproximaron a ellas para balearlas.

Tras el ataque los responsables se dieron a la fuga, en tanto que vecinos del rumbo daban parte a las autoridades.

Elementos policiales y paramédicos se movilizaron a la referida zona habitacional para tomar cartas en el asunto y tratar de auxiliar a los agredidos, pero al arribar y revisarlos confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

El escenario de los crímenes fue resguardado para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizara las diligencias correspondientes.

Los cuerpos de los abatidos fueron trasladados al SEMEFO por elementos de Servicios Periciales para la práctica de las necropsias, mientras que las indagatorias para esclarecer los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación.