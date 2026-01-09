¡En Cabecita Tres Marías joven empleado de tienda de tenis fue asesinado a balazos y enterrado en una fosa!

Su patrón es el principal sospechoso del homicidio porque tuvo relaciones sexuales con su hija

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven empleado de una tienda de tenis y ropa en la zona Centro fue asesinado a balazos y enterrado en una fosa clandestina en la comunidad Cabecita Tres Marías aparentemente por su patrón, el dueño del negocio.

El comerciante habría enfurecido tras descubrir que su trabajador había sostenido relaciones sexuales con su hija menor de edad y que había un video del encuentro íntimo, y decidió matarlo y deshacerse de su cuerpo.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal ya habrían capturado al principal sospechoso del homicidio, identificado como Pedro “N” alias “El Peter” o “El Gordo”.

El joven asesinado fue identificado como Miguel Ángel, de 18 años de edad y originario de Jalisco, que había sido reportado como desaparecido por sus padres.

Él laboraba en la negociación Flow Shoes Tenis & Ropa, ubicada en el Pasaje Ortega de la zona Centro, donde conoció a la hija de Pedro, de 17 años de edad, e inició una relación sentimental con ella, aunque al parecer tuvieron varios encuentros sexuales.

Pedro se enteró no solamente de la relación de su hija con su empleado, sino también que tuvieron relaciones sexuales, e incluso que existía un video de uno de sus encuentros íntimos.

El comerciante revisó el teléfono celular de su hija y encontró el video íntimo en el que aparecía con Miguel Ángel, lo que lo hizo enfurecer y planeó asesinarlo.

Junto con otras personas, Pedro se trasladó a la comunidad Cabecita Tres Marías, ubicada en la carretera a Villa Hidalgo, Jalisco, donde cavó una fosa clandestina.

Posteriormente, se trasladó a su negocio y le pidió a Miguel Ángel que lo acompañara.

El joven accedió a ir con él ya que nunca imaginó que lo iban a privar de la vida.

Miguel Ángel fue conducido hasta la comunidad mencionada, donde Pedro le habría disparado hasta en cuatro ocasiones para asesinarlo y enseguida sepultar su cuerpo en la fosa.

Los padres de Miguel Ángel, al no tener noticias de él durante varios días, se presentaron en la Fiscalía General del Estado para reportar su desaparición, señalando que la última vez que hablaron con él les dijo que estaba trabajando en la tienda de tenis.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron la búsqueda del joven y al entrevistar a otros trabajadores del negocio obtuvieron información sobre la relación que tenía con la hija del dueño y que éste se molestó al enterarse que ya habían intimado.

Los elementos supieron del video sexual y que Pedro habría asesinado y enterrado a Miguel Ángel en Cabecita Tres Marías.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policías Científica localizaron la fosa clandestina y recuperaron el cuerpo del joven asesinado para trasladarlo al SEMEFO.

A la par, los agentes investigadores realizaron unos cateos y en uno de los operativos detuvieron a Pedro como el principal sospechoso del homicidio de su empleado.

Además, el negocio de tenis fue clausurado y asegurado con fecha del martes 6 de enero.