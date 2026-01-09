¡En la colonia Plutarco Elías Calles oficiales del Mando Coordinado aseguraron 71 envoltorios con crystal!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Uniformados del Mando Coordinado lograron el aseguramiento de 71 envoltorios que contenían en su interior sustancia granulada con las características propias del crystal, mismas que fueron aseguradas en calles del municipio de Pabellón de Arteaga, dichos envoltorios fueron puestos a disposición en la Fiscalía General del Estado.

Personal de la Policía Estatal, en coordinación con policías municipales de Pabellón de Arteaga que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia sobre la calle Saturnino Barragán, detectaron la presencia de una persona de sexo masculino que al observar las unidades se dio a la fuga corriendo, arrojando al piso una bolsa para luego dar vuelta sobre la calle Vázquez del Mercado, en la colonia Plutarco Elías Calles, por lo que de inmediato los policías fueron en su búsqueda, sin lograr ubicar a dicha persona.

Al momento de regresar y revisar la bolsa de plástico que lanzó al piso, los policías localizaron en su interior 50 bolsas tipo ziploc en color azul y 21 bolsas más tipo ziploc en color rosa que contenían en su interior sustancia granulada con las características propias del crystal.

Finalmente, los 71 envoltorios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, iniciándose de esta manera una carpeta de investigación.