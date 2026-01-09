¡En la comunidad de Emiliano Zapata en Pabellón de Arteaga ejecutaron a “El Peri”!

Una hermana de la víctima reveló a las autoridades que hacía 8 meses lo intentaron asesinar

PABELLÓN DE ARTEAGA.- Un grupo armado irrumpió en calles de la comunidad Emiliano Zapata, en el municipio de Pabellón de Arteaga, y abrió fuego contra un hombre, provocándole heridas que posteriormente le causaron la muerte.

La víctima mortal fue identificada como Pedro Gallegos alias “El Peri”, de 32 años de edad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ocho sujetos a bordo de dos vehículos, uno blanco y otro negro, llegaron hasta un domicilio ubicado en las calles 20 de Noviembre y Guadalupe Victoria en dicha localidad y realizaron múltiples disparos en contra de la víctima.

Testigos señalaron que se escucharon alrededor de treinta detonaciones de arma de fuego.

El ataque ocurrió el jueves 8 de enero, minutos antes de las siete de la noche.

Tras la agresión, los responsables huyeron por una terracería y no fueron detenidos por las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos.

Al lugar acudieron paramédicos del ISSEA y de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a Pedro en estado crítico al Hospital General de Pabellón de Arteaga, donde murió minutos después.

Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar de la agresión y realizaron las diligencias correspondientes.

Se aseguraron en la escena alrededor de 30 indicios balísticos calibres 9 milímetros y .223.

Surgió una versión falsa que atribuía la agresión a una riña; sin embargo, ésta quedó descartada tras los testimonios de pobladores, quienes establecieron que se trató de un ataque directo.

Además, una hermana del agredido reveló a los agentes encargados de la investigación que hacía 8 meses ya habían intentado ejecutarlo.