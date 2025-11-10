¡En Calvillito detonaciones y fuga violenta tras riña familiar; un adolescente fue atropellado durante la huida!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una riña familiar derivó en detonaciones por arma de fuego y una fuga vehicular que dejó a un adolescente lesionado en la comunidad Lic. Jesús Terán (Calvillito), al oriente de la capital.

El incidente se reportó alrededor de las 20:00 horas del domingo 9 de noviembre, cuando vecinos alertaron al servicio de emergencias 911 sobre disparos realizados por varios sujetos en las inmediaciones del campo de béisbol, ubicado en el Barrio de los Tiscareño.

De forma preliminar se informó que un padre de familia, tras una discusión en su domicilio, habría sacado un arma de fuego y efectuado varios disparos al aire en la calle Eucalipto esquina con Cedro, a la altura del número 314.

Aunque los disparos no causaron lesiones a personas, sí provocaron daños en la fachada de una vivienda ubicada en esa misma vialidad.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y localizaron siete indicios balísticos calibre .45, los cuales fueron debidamente embalados y puestos a disposición de la autoridad competente para su análisis.

Durante la huida del presunto responsable, quien iba acompañado de otros sujetos a bordo de una camioneta tipo van, en color blanco, se registró un segundo incidente: el vehículo impactó contra una motocicleta y pasó por encima del conductor.

El único lesionado fue un adolescente de 14 años, quien sufrió una lesión en la pelvis y un probable desprendimiento testicular, lo que le provocó un sangrado considerable.

Elementos de Seguridad Pública trasladaron de emergencia al menor herido a bordo de una patrulla.

En el trayecto fueron interceptados por una ambulancia a la altura de Siglo XXI y avenida Tecnológico, donde paramédicos realizaron el transbordo y lo llevaron al Hospital Tercer Milenio.

Por su parte, la corporación policíaca implementó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del agresor, sin resultados positivos hasta el cierre de esta edición.