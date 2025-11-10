¡En Lomas Bizantinas un hombre se quitó la vida!

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre se quitó la vida en el cuarto de baño de su domicilio en la capital.

El hecho tuvo lugar la noche del domingo 9 de noviembre en una vivienda de la calle Baltasar Temiño de la colonia Lomas Bizantinas.

Sus familiares lo encontraron inconsciente en el baño y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, que al arribar a la escena confirmaron su deceso.

Las diligencias quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación y elementos de Servicios Periciales, que trasladaron el cuerpo al SEMEFO.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los motivos por los que el hombre atentó contra su vida.