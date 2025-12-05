¡En Calvillito hombre fue ejecutado dentro de su vivienda; los agresores huyeron en motocicleta!

AGUASCALIENTES, AGS.- La comunidad de Calvillito, en el oriente de la ciudad, fue el escenario de un violento ataque armado que derivó en la muerte de un hombre dentro de su propio domicilio.

De manera extraoficial trascendió que la víctima mortal fue identificada como José Magallanes Sánchez.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas del jueves 4 de diciembre en la calle Guadalupe Nájera Jiménez número 1132 de la citada comunidad.

Dos sujetos que viajaban en motocicleta interceptaron a la víctima frente a su casa.

Al intentar refugiarse, el hombre fue perseguido y los agresores ingresaron a la vivienda para consumar el ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado recibió al menos seis impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y el resto en abdomen y tórax.

Gravemente herido fue trasladado por sus familiares en un vehículo particular color gris oxford al Hospital Hidalgo, donde personal médico confirmó su fallecimiento al arribar al área de urgencias.

El trabajador social del hospital notificó a las autoridades ministeriales sobre la muerte del paciente, lo que originó en la intervención del agente del Ministerio Público, de agentes de la Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO.

Cabe mencionar que en el mes de mayo del año 2014, el agredido fue detenido tras una intensa persecución por agentes de la Policía Ministerial en la comunidad de Calvillito y al que le aseguraron 18 armas de fuego largas y cortas, 260 cartuchos útiles de diferentes calibres y otros objetos, entre ellos sustancias químicas altamente flamables.