¡En Zacatecas incineraron más de 43 kilos de distintas drogas incautadas!

FRESNILLO, ZAC.- 43.11 kilogramos de marihuana, 473.5 gramos de metanfetamina y 84.1 gramos de cocaína, todos ellos relacionados con 118 carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), fueron destruidos en el municipio de Fresnillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la incineración de narcóticos.

El objetivo es asegurar la destrucción legal de los narcóticos que han sido incautados en el marco de diversas investigaciones, en línea con la iniciativa institucional de combate al narcomenudeo.

La supervisión de esta actividad estuvo a cargo del Órgano Interno de Control de la FGJEZ, garantizando la legalidad y transparencia del proceso.

Lo anterior forma parte del calendario ordinario de actividades promovidas por el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya.

Este evento contó con la participación de Juan Carlos Valdivia Meraz, vicefiscal de Apoyo Procesal; Rey Yair Ponce Navarra, vicefiscal distrital de Fresnillo, y José Refugio Medina Núñez, titular del Órgano Interno de Control de la FGJEZ.

Estuvieron también Diana Gabriela Casas Pérez, coordinadora de Evento de Incineración y Destrucción de Bienes Asegurados; el teniente coronel Palemón García Vázquez, del 97 Batallón de Infantería de Fresnillo, y representantes del 5 Batallón de la Guardia Nacional.