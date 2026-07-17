¡En Calvillo ejecutaron a “El Pelón de Jalpa”; ya había sobrevivido a otro ataque!

Cuatro agresores lo persiguieron desde su casa hasta un predio rústico y lo ultimaron a balazos

La víctima contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma

CALVILLO, AGS.- Un hombre identificado como Ramón Aguirre, conocido como “El Pelón de Jalpa”, fue ejecutado a balazos la tarde del jueves 16 de julio en el municipio de Calvillo, donde ya anteriormente había sobrevivido a otra agresión armada.

Aguirre, de 44 años y vecino de la calle Solidaridad Sur del fraccionamiento Solidaridad, en Calvillo, se encontraba en el exterior de su domicilio realizando trabajos de mecánica cuando cuatro sujetos arribaron en un vehículo compacto color negro y abrieron fuego sin dirigirle palabra alguna.

El ataque lo obligó a correr para intentar ponerse a salvo.

Cruzó un parque y luego un predio rústico, pero los agresores fueron tras él hasta acorralarlo.

En ese punto lo ejecutaron con disparos en la cabeza y el tórax antes de huir a toda velocidad en el mismo automóvil.

Paramédicos del ISSEA confirmaron la muerte de Aguirre en el lugar, que quedó bajo resguardo de policías estatales y municipales, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano.

Personal de Ciencias Forenses y Servicios Periciales procesó la escena, recolectó indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para establecer el móvil del homicidio.

Se conoció que “El Pelón de Jalpa” tenía antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, además de haber sido blanco de un intento previo de asesinato.

Las corporaciones desplegaron un operativo de rastreo en la zona, pero los cuatro responsables no fueron localizados.