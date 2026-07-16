¡Sujeto buscado por homicidio en Hidalgo fue detenido en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), cumplimentó una orden de aprehensión vigente en contra de Elías “N”, señalado como objetivo criminal por autoridades del estado de Hidalgo por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

La detención fue resultado de los trabajos de inteligencia, investigación de campo y labores de gabinete desarrollados por elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes lograron ubicar al imputado en el cruce de la avenida Chato Morones y la calle Viñedos San Marcos, en la colonia Ex Viñedos Guadalupe, perteneciente al municipio de Aguascalientes.

Una vez ejecutado el mandamiento judicial, los agentes investigadores aseguraron al detenido y le hicieron del conocimiento los motivos de su captura, así como los derechos que le asisten conforme a la ley.

Posteriormente, Elías “N” fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría de la Policía de Investigación Criminal, donde se llevaron a cabo los trámites administrativos y protocolos de resguardo correspondientes para garantizar su seguridad y la legalidad del procedimiento.

Concluidas las diligencias respectivas, el detenido fue entregado formalmente a autoridades homólogas del estado de Hidalgo, quienes se encargaron de su custodia y traslado a esa entidad federativa.

Finalmente, será presentado ante la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal correspondiente por el delito de homicidio calificado.