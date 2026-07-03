¡Tras recibir descarga eléctrica hombre sufrió graves quemaduras en Calvillo!

Paramédicos de ISSEA trasladaron al lesionado en estado delicado al Hospital General

Bomberos y Seguridad Pública atendieron a la víctima con quemaduras en 70% del cuerpo

CALVILLO, AGS.- Mientras realizaba algunas reparaciones, un hombre recibió una descarga eléctrica y sufrió graves quemaduras.

El hecho ocurrió el jueves 2 de julio, alrededor de las 10:00 horas, en la esquina de las calles 5 de Mayo y Clavel, en la zona Centro del municipio de Calvillo.

De acuerdo con el reporte al 911, un masculino sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba reparaciones, permaneciendo consciente tras el incidente.

Al sitio señalado acudieron paramédicos en la ambulancia ECO-443 de ISSEA y elementos de Seguridad Pública de Calvillo.

También hicieron acto de presencia elementos de Bomberos Municipales.

Los técnicos en urgencias médicas trasladaron al lesionado al Hospital General de Calvillo para su pronta atención médica.

El hombre, de 32 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grados en el 70% de la superficie corporal, por lo que fue hospitalizado en estado delicado.