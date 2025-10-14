¡En camino rural en Colomos hallaron un auto y una camioneta incendiados!

También se localizaron unos casquillos percutidos

CALVILLO, AGS.- La comunidad de Colomos, en el municipio de Calvillo, fue el escenario del hallazgo de dos vehículos incendiados, un auto y una camioneta, sobre un camino empedrado, así como unos casquillos percutidos.

Según reportes ciudadanos, el descubrimiento ocurrió el lunes 13 de octubre, alrededor de las ocho de la mañana, cuando vecinos se dirigían a sus labores y notaron los vehículos quemándose.

Ante el temor de que se tratara de un hecho violento, optaron por regresar a sus hogares y alertar al 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaba el levantamiento de indicios.

También se desplegó personal del Ejército Mexicano, que mantuvo el resguardo del perímetro durante las diligencias.

En el lugar se encontró un auto totalmente dañado por el fuego y a una distancia de 200 metros se ubicó una camioneta, al parecer una Chevrolet Cheyenne, que presentaba daños en la parte frontal.

También se localizaron cuatro casquillos percutidos.

Las autoridades ministeriales comprobaron que no había personas al interior de las unidades de motor ni tampoco restos humanos.

El caso permanece bajo investigación.