¡Fue vinculado a otro proceso el vicioso “El Chamoy”, que mató a su mamá en el Guadalupe Peralta!

  • Por violencia familiar en agravio de su progenitora y su hermana

AGUASCALIENTES, AGS.- “El Chamoy”, el vicioso que asesinó a su mamá en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez el pasado mes de septiembre, enfrenta otro proceso penal por el delito de violencia familiar en agravio precisamente de su progenitora y una de sus hermanas.

Al acusado, Obed Eliud Márquez Viscencio, se le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, a través de las agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, “El Chamoy” ejerció violencia psicológica en contra de su madre Alma Rocío Viscencio, de 51 años de edad, y su hermana, desde finales del año 2023 hasta inicios del 2025, en dos domicilios del Guadalupe Peralta.

El jueves 18 de septiembre terminó por asesinar a su mamá en una casa de la calle Soledad García Mendoza casi esquina con Próceres de la Enseñanza, en ese fraccionamiento, tras agredirla con un arma blanca.

El Chamoy” se dio a la fuga y posteriormente fue detenido en Loreto, Zacatecas, y trasladado a esta ciudad.

Fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes y se le inició este proceso penal por violencia familiar a su madre y hermana, que es independiente al juicio que se le sigue por el homicidio de su progenitora.

