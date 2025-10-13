¡En cateo realizado en Las Liebres aseguraron maquinaria pesada con alteraciones!

JESÚS MARÍA, AGS.- Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado realizaron una diligencia de cateo en un predio ubicado sobre la terracería Las Liebres, en el municipio de Jesús María.

Tras actos de investigación, agentes ministeriales establecieron que en dicho sitio se encontraban unos vehículos al parecer robados.

El agente del Ministerio Público de dicha Unidad tramitó y obtuvo una orden de cateo para registrar el lugar.

Durante el operativo se logró el aseguramiento de cinco vehículos, todos con alteraciones en sus números de identificación vehicular:

– Retroexcavadora marca Caterpillar, línea 416E, modelo 1995, color amarillo con negro

– Bulldozer marca Caterpillar, línea D6R, modelo 2005, color amarillo

– Aplanadora marca Caterpillar, línea PS300B, color amarillo con franja negra

– Remolque tipo cama baja marca Medrano, color naranja

– Vehículo cisterna marca International, color blanco

Las unidades fueron trasladadas a la pensión San José, ubicada en el rancho La Soledad, Aguascalientes, a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar el origen de los vehículos con esas anomalías y posibles vínculos con hechos delictivos.