¡En el PIVA robaron torton con dulces; recuperan unidad, mercancía y capturan a un presunto implicado!

La carga tenía un valor estimado cercano al millón de pesos

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- La madrugada del domingo 12 de octubre un grupo de sujetos fuertemente armados interceptó al conductor de un camión tipo torton cargado con dulces en calles del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA).

Sin oponer resistencia, el chofer entregó la unidad, que fue sustraída por los delincuentes, quienes se dieron a la fuga en medio de la oscuridad.

Autoridades estatales y municipales de San Francisco de los Romo acudieron a brindar auxilio al conductor, quien fue abandonado en un punto aún no precisado.

Posteriormente fue trasladado para interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado.

Fue hasta la tarde del mismo domingo que personal del Grupo Mercurio, mediante el sistema de video vigilancia del C5i, logró ubicar el camión estacionado a un costado de la carretera federal 45 Norte, a la altura del kilómetro 26, frente a unas bodegas.

Al llegar al sitio, elementos de las Policías Estatal y Municipal confirmaron que la unidad estaba vacía.

La Fiscalía tomó conocimiento del hallazgo y envió a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como a peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes iniciaron las diligencias y recabaron indicios en el lugar.

Durante las labores de investigación, agentes de la Fiscalía detectaron a un hombre en actitud sospechosa cerca de las bodegas.

Al entrevistarlo, confesó que estaba vigilando tanto el camión como el sitio donde se había descargado la mercancía.

Gracias a esta intervención se logró recuperar la unidad motora y la carga, además de detener a un presunto implicado.

Las autoridades continúan con las indagatorias para ubicar al resto de los involucrados.