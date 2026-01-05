AguascalientesNoticias

¡En choque frontal entre tráiler y camioneta un hombre perdió la vida en el Libramiento Sur!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un fuerte choque frontal entre un tráiler y una camioneta dejó como saldo una persona sin vida sobre el Libramiento Sur.

El accidente se registró el domingo 4 de enero, alrededor de las 20:10 horas, a la altura del kilómetro 11+400 de dicho Libramiento Sur, en el tramo entre la carretera federal 71, que conduce a Villa Hidalgo, Jalisco, y la carretera estatal 42, que lleva a la comunidad Tanque de los Jiménez.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar quedó sin vida el conductor de una camioneta Nissan Cube, en color gris y con placas del estado de California, Estados Unidos, un hombre de entre 45 y 50 años de edad.

La víctima quedó prensada al interior del vehículo, por lo que paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A varios metros del punto de impacto fue localizado un tractocamión Freightliner, en color blanco, que llevaba enganchadas dos cajas secas.

Presuntamente, la pesada unidad circulaba de oriente a poniente sobre el Libramiento Sur cuando intentó realizar un rebase; sin embargo, al no lograrlo, su parte frontal izquierda impactó de lleno contra la camioneta, que se desplazaba en sentido contrario.

Tras el impacto y debido a la velocidad con la que circulaba el tráiler, la unidad continuó su trayectoria aproximadamente 300 metros, derribó la estructura metálica de contención y salió de la cinta asfáltica, quedando recostada fuera del camino.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron el accidente al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional así como a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de rescate urbano, quienes confirmaron el deceso del conductor de la camioneta.

No trascendió si el operador del tráiler resultó lesionado o fue asegurado por las autoridades.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del conductor fallecido para su traslado al Servicio Médico Forense.

También te puede gustar

¡Policia municipal intento suicidarse en Lagos de Moreno, no fue intento de ejecución!

Noticiero El Circo

¡El PAN no necesita una coalición electorera para ganar: Paulo Martínez!

Noticiero El Circo

Elementos de la SSPE, detuvieron a colombiano que fue señalado por robo de celular en la FNSM

POLECIA 777