¡En choque frontal entre tráiler y camioneta un hombre perdió la vida en el Libramiento Sur!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un fuerte choque frontal entre un tráiler y una camioneta dejó como saldo una persona sin vida sobre el Libramiento Sur.

El accidente se registró el domingo 4 de enero, alrededor de las 20:10 horas, a la altura del kilómetro 11+400 de dicho Libramiento Sur, en el tramo entre la carretera federal 71, que conduce a Villa Hidalgo, Jalisco, y la carretera estatal 42, que lleva a la comunidad Tanque de los Jiménez.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar quedó sin vida el conductor de una camioneta Nissan Cube, en color gris y con placas del estado de California, Estados Unidos, un hombre de entre 45 y 50 años de edad.

La víctima quedó prensada al interior del vehículo, por lo que paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A varios metros del punto de impacto fue localizado un tractocamión Freightliner, en color blanco, que llevaba enganchadas dos cajas secas.

Presuntamente, la pesada unidad circulaba de oriente a poniente sobre el Libramiento Sur cuando intentó realizar un rebase; sin embargo, al no lograrlo, su parte frontal izquierda impactó de lleno contra la camioneta, que se desplazaba en sentido contrario.

Tras el impacto y debido a la velocidad con la que circulaba el tráiler, la unidad continuó su trayectoria aproximadamente 300 metros, derribó la estructura metálica de contención y salió de la cinta asfáltica, quedando recostada fuera del camino.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron el accidente al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional así como a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de rescate urbano, quienes confirmaron el deceso del conductor de la camioneta.

No trascendió si el operador del tráiler resultó lesionado o fue asegurado por las autoridades.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del conductor fallecido para su traslado al Servicio Médico Forense.