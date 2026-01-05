¡En Los Cobos de cita romántica a violento asalto: ladrones huyeron con botín de 30 mil pesos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una pareja de jóvenes fue víctima de un violento asalto la noche del 2 de enero, cuando se encontraban a bordo de un vehículo en un camino de terracería ubicado en la avenida Amalia Gómez Zepeda, en el fraccionamiento Los Cobos.

Los afectados fueron identificados como Hiram Rafael “N”, de 22 años, y su novia Yarely Elizabeth “N”, de la misma edad.

De acuerdo con el testimonio de Hiram Rafael, alrededor de las 22:50 horas, ambos se encontraban en una cita romántica dentro de un vehículo Volkswagen Jetta, en color plata, con placas de Aguascalientes, estacionado en el camino de terracería conocido como “Bosque de Cobos”.

En ese momento, dos hombres se aproximaron al automóvil e intentaron abrir la puerta del conductor, sin éxito.

Posteriormente, uno de ellos logró ingresar por la parte trasera tras detonar un arma de fuego, rompiendo el medallón y generando pánico en la pareja.

El agresor, vestido con ropa negra y estampado de letras blancas, amenazó con el arma en la cabeza primero a Hiram y luego a Yarely, obligándolos a descender del vehículo y colocarse boca abajo sobre el suelo.

Bajo amenazas, los delincuentes les exigieron sus pertenencias, mientras uno de ellos revisaba el interior del automóvil.

De acuerdo con la denuncia, los responsables se llevaron un iPhone 13 blanco, un Samsung S24 Plus, un reloj inteligente dorado, diversas cadenas y bisutería de plata, 550 pesos en efectivo, un reloj Casio, un par de tenis Nike, una bocina Pioneer de 10 pulgadas, dos bocinas Kicker y un arrancador de batería, además del equipo de sonido instalado en el vehículo.

El botín fue valuado por los afectados en aproximadamente 30 mil pesos.

Tras el robo, los delincuentes huyeron, permitiendo que la pareja regresara al vehículo y se retirara del lugar para de inmediato solicitar ayuda.

Minutos después, los agraviados realizaron el reporte correspondiente al Servicio de Emergencias 911.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y reforzar la vigilancia en la zona, considerada de tránsito reducido y con poca iluminación.