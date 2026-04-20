¡En Colinas del Río automóvil se estrelló contra un árbol y sus tres tripulantes resultaron heridos!

AGUASCALIENTES AGS.- Un automóvil se estrelló de frente contra un árbol en el fraccionamiento Colinas del Río, por lo que sus tres tripulantes resultaron lesionados.

El aparatoso accidente tuvo lugar el domingo 19 de abril, alrededor de las 22:35 horas, sobre la avenida Aguascalientes Poniente esquina con la calle Río Sena.

Un hombre de entre 40 a 45 años conducía un auto Volkswagen Pointer, en color gris y con placas de esta ciudad, e iba acompañado por una mujer identificada como Mayela, de 71 años, y otro masculino de edad similar.

El vehículo era desplazado a velocidad inmoderada en dirección de norte a sur sobre la avenida Aguascalientes y al llegar a la altura de la calle Río Sena el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que se subiera al camellón central y terminara impactándose de frente contra un árbol.

Enterados del accidente, paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al sitio para brindar atención a los involucrados.

En el lugar encontraron a los dos hombres fuera del vehículo, mientras que la mujer permanecía atrapada en el interior de la cabina.

Elementos de rescate urbano y bomberos municipales realizaron maniobras con el equipo hidráulico “las quijadas de la vida” y efectuaron diversos cortes para retirar los asientos y lograr la extracción de la mujer a través de la cajuela.

Una vez liberada, la adulta mayor fue trasladada en condición de regular a grave al Hospital MAC Sur para su atención médica, mientras que el conductor fue llevado en condición estable al mismo nosocomio para su valoración médica.

Finalmente, oficiales de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.