¡En la capital mujer fue arrollada por un autobús y sufrió lesiones de gravedad!

Foto: cortesía ntrzacatecas.com

ZACATECAS, ZAC.- Una mujer sufrió lesiones graves tras de que fue atropellada por un autobús, por lo que fue movilizada a un hospital a recibir atención médica.

El domingo 19 de abril, alrededor de las ocho de la mañana, la fémina trató de pasar por el crucero de la avenida Jesús Reyes Heroles con el fraccionamiento Lomas Bizantinas, en la capital, pero fue embestida por el camión.

El chofer no pudo evitar arrollarla debido a que se le atravesó de manera repentina y sin fijarse.

La peatón terminó debajo del autobús, de donde fue rescatada y luego auxiliada por paramédicos, que le diagnosticaron lesiones de gravedad y la trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y aseguraron el camión para el deslinde de responsabilidades.