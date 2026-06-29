¡En Corral de Barrancos, Jesús María, hombre en situación de calle murió aplastado por un árbol!

Una mujer detectó olor fétido y descubrió el cuerpo en Paseos de Chicahuales

Bomberos cortaron el tronco para liberar el cadáver, que llevaba días en descomposición

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida debajo de un árbol que le cayó encima en Paseos de Chicahuales, casi en el cruce con la avenida Alejandro de la Cruz, dentro de la comunidad de Corral de Barrancos, en Jesús María.

La fecha del hallazgo, sábado 27 de junio, quedó marcada cuando una mujer que caminaba por la zona percibió un olor fétido y decidió acercarse.

Al aproximarse observó ropa tirada y, al avanzar unos metros, descubrió que bajo un árbol se encontraba el cuerpo de un hombre, aparentemente aplastado.

De inmediato alertó a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del ISSEA confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales y que el cadáver mostraba un avanzado estado de descomposición, además de presencia de fauna cadavérica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y bomberos de Jesús María arribaron al sitio y utilizaron equipo especializado, incluida una sierra, para cortar el árbol y liberar el cuerpo.

Los primeros indicios señalaban que el hombre presuntamente vivía en el lugar y habría quedado atrapado desde hace aproximadamente ocho días, luego de que el árbol colapsara durante una tormenta registrada el sábado 20 de junio, impidiéndole moverse.

Finalmente, personal de Investigación Pericial realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para esclarecer las circunstancias de la muerte.